Iannone si mette alle spalle l'Argentina

Andrea Iannone punta a ritrovare il feeling con la RS-GP e la crescita costante mostrata nel weekend del Qatar e nella prima giornata di prove a Termas de Rio Hondo.

"Quella della gara in Argentina non è la nostra posizione, lo sappiamo e dobbiamo migliorare. Cercheremo conferme ad Austin, è una pista che affronto per la prima volta con l'Aprilia quindi è difficile fare previsioni. Sapevamo fin dall'inizio di questa avventura che avremmo avuto bisogno di tempo, ma gli obiettivi sono chiari e la dedizione è massima" ha detto l'abruzzese.

SPORTAL.IT | 10-04-2019 17:22