Iannone smonta Marquez: "Non ha la magia e il carisma di Valentino Rossi o Lucchinelli"

Nella Motogp esiste un prima e un dopo il 25 ottobre del 2015, da quella data – con il clamoroso incidente di Sepang – il mondo dei motori si è diviso in due partiti tra chi si è sempre schierato con Marquez e chi ha sempre difeso Valentino Rossi.
La parabola di Iannone
Tra i tifosi più fedeli del Dottore c’è Andrea Iannone , che non perde occasione per attaccare il rivale di Cervera. Il pilota di Vasto ha corso nella classe regina del Campionato del Mondo MotoGP tra il 2013 e il 2019. È stato poi squalificato per doping . Dopo quella squalifica di quattro anni, è tornato a gareggiare con la Ducati GoEleven, questa volta nel Campionato Mondiale Superbike (che lo aspetta anche nel 2026 ma con il Cainam Racing Team) ma quando può – tra una notizia di gossip con Elodie e l’altra – torna a tirare frecciate a Marquez.
I paragoni con Valentino
In una chiacchierata con GPOne , a Iannone è stato chiesto di Marc, che quest’anno ha vinto il suo nono titolo mondiale. ” Nessuno mette in dubbio il suo talento o la sua velocità. Ma non è il mio preferito, perché preferisco Kevin Schwantz. Marc non dà la stessa impressione di Schwantz o Marco Lucchinelli: piloti dotati di magia, attitudine e carisma, non solo di capacità tecniche. Penso anche a Valentino Rossi. Marc non trasmette le stesse sensazioni “.
E, naturalmente, Iannone tira di nuovo in ballo lo scontro di Sepang . Un episodio iconico e tristemente famoso che rimane impresso nella mente di tutti nel paddock , nonostante sia passato un decennio. ” Quello che è successo ha macchiato la sua reputazione e non è stato un bene per lo sport. Marc aveva quell’abitudine: ti veniva incontro e ti metteva KO. Resta però un grande campione. Si è infortunato e ha fatto tutto il possibile per tornare “