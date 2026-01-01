Iannone smonta Marquez: "Non ha la magia e il carisma di Valentino Rossi o Lucchinelli"

In attesa di rientrare nella Sbk il pilota di Vasto manda frecciate nei confronti dello spagnolo, che paga ancora l'episodio de 2015 con il Dottore

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Nella Motogp esiste un prima e un dopo il 25 ottobre del 2015, da quella data – con il clamoroso incidente di Sepang – il mondo dei motori si è diviso in due partiti tra chi si è sempre schierato con Marquez e chi ha sempre difeso Valentino Rossi.

La parabola di Iannone

Tra i tifosi più fedeli del Dottore c’è Andrea Iannone , che non perde occasione per attaccare il rivale di Cervera. Il pilota di Vasto ha corso nella classe regina del Campionato del Mondo MotoGP tra il 2013 e il 2019. È stato poi squalificato per doping . Dopo quella squalifica di quattro anni, è tornato a gareggiare con la Ducati GoEleven, questa volta nel Campionato Mondiale Superbike (che lo aspetta anche nel 2026 ma con il Cainam Racing Team) ma quando può – tra una notizia di gossip con Elodie e l’altra – torna a tirare frecciate a Marquez.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

I paragoni con Valentino

In una chiacchierata con GPOne , a Iannone è stato chiesto di Marc, che quest’anno ha vinto il suo nono titolo mondiale. ” Nessuno mette in dubbio il suo talento o la sua velocità. Ma non è il mio preferito, perché preferisco Kevin Schwantz. Marc non dà la stessa impressione di Schwantz o Marco Lucchinelli: piloti dotati di magia, attitudine e carisma, non solo di capacità tecniche. Penso anche a Valentino Rossi. Marc non trasmette le stesse sensazioni “.

E, naturalmente, Iannone tira di nuovo in ballo lo scontro di Sepang . Un episodio iconico e tristemente famoso che rimane impresso nella mente di tutti nel paddock , nonostante sia passato un decennio. ” Quello che è successo ha macchiato la sua reputazione e non è stato un bene per lo sport. Marc aveva quell’abitudine: ti veniva incontro e ti metteva KO. Resta però un grande campione. Si è infortunato e ha fatto tutto il possibile per tornare “