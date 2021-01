Iannone torna in sella: "So ancora cambiare marcie"

Andrea Iannone è tornato su una sella di una moto. Il pilota abruzzese ha indossato di nuovo la tuta Aprilia e si è messo in sella a una Supermotard. Una sorta di allenamento e svago, visti i 4 anni da scontare per doping che lo terranno ancora a lungo lontano dalle piste.

Su Instagram, Iannone ha raccontato la giornata ai followers: “Ciao ragazzi, oggi sono tornato in moto ed è stato bellissimo: so ancora cambiare le marce e vado ancora, diciamo che… andicchio. Non ho dimenticato come si fa e questa è una cosa bella. Ero con Fenati, Foggia e Baiocco: mentre loro si allenavano io ho fatto un paio di giri dopo tanto tempo ed è stato molto bello. Un saluto e un abbraccio a tutti gli appassionati di moto”.

OMNISPORT | 30-01-2021 15:55