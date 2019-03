Iannone tra emozione e curiosità

La lunga attesa è finita, così come il tempo dei test. Il MotoMondiale 2019 è alle porte, si parte nel weekend con il Gp del Qatar e tra i protagonisti più attesi ci sarà Andrea Iannone, passato dalla Suzuki all’Aprilia.

Questo il pensiero del pilota abruzzese a poche ore dalla partenza per Losail: "Durante gli ultimi test su questo circuito abbiamo lavorato bene, concentrandoci sulle nostre priorita' in vista della gara. Alla fine dei tre giorni abbiamo raggiunto una buona base da cui poter partire per questo week-end. Sono positivo, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra: per noi e' tutto nuovo, non sara' una passeggiata, ma sono convinto che se riusciremo a sfruttare il 100% del potenziale che abbiamo a disposizione potremo partire con il piede giusto".



SPORTAL.IT | 06-03-2019 13:10