Iannone vede il bicchiere mezzo pieno

Chiusi i test di Jerez con l'undicesimo tempo complessivo, Andrea Iannone è pronto per mettersi la stagione 2019 alle spalle, guardando con fiducia alla preparazione per il Motomondiale 2020: "Abbiamo trovato qualcosa di interessante su cui lavorare durante l'inverno per presentarci più forti a Sepang – ha dichiarato il pilota dell'Aprilia Racing Team Gresini -. Anche il lavoro fatto da Michelin con le nuove gomme mi è sembrato molto buono."

"Purtroppo in questi due giorni siamo stati un pò limitati, sia per il meteo sia perchè sono arrivato a Jerez con la febbre – ha aggiunto Iannone -. Ora rimarrò in contatto con i ragazzi a Noale per seguire lo sviluppo della nuova moto, per me sarà importante poter fare un passo avanti nella prossima stagione".

SPORTAL.IT | 26-11-2019 17:03