Iapichino difende Sinner dalle polemiche: “Ha fatto la scelta giusta”. Il peso di mamma Fiona e l’obiettivo per il 2027

La saltatrice fiorentina ha chiuso la stagione al numero 1 del ranking mondiale del salto in lungo femminile e ammette: “In passato ho subito la pressione dei confronti con mia mamma”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Larissa Iapichino si gode un po’ di relax dopo una stagione di grandi risultati e di tante prime volte. La primatista italiana del salto in lungo qualche giorno fa ha festeggiato un nuovo traguardo, il primo posto nel ranking mondiale, e ora da numero 1 a numero 1 si schiera anche al fianco di Jannik Sinner, sulla decisione di chiudere in anticipo il suo 2026 per l’infortunio al ginocchio.

Iapichino dalla parte di Sinner

Larissa Iapichino ha sempre confessato di essere una grande tifosa di Jannik Sinner, uno degli atleti che segue con maggiore passione e interesse e nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano Libero difende l’altoatesino sul caso infortunio che lo ha riguardato: “Lo appoggio totalmente, deve prendersi il tempo necessario per tornare al massimo. Anche io dopo l’infortunio del 2021 ho interrotto la stagione e ho rinunciato anche alle Olimpiadi. La salute viene prima della prestazione: bisogna sapersi fermare”.

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Il peso di mamma Fiona e l’obiettivo per il 2027

I confronti con mamma sono sempre stati una costante, una cosa naturale quando decidi di praticare la stessa disciplina di un’icona dello sport italiano come Fiona May. E Larissa ammette che non sempre la gestione è stata semplice: “In passato mi ha un po’ schiacciato. Ero piccola, sensibile e accusavo le critiche quando deludevo le aspettative. Crescendo è diventato uno stimolo”. Ora è lei il punto di riferimento in famiglia sempre accompagnata da papà Gianni che le fa da allenatore e la guida verso nuovi obiettivi. Dopo un 2026 da sogno, qualche settimana di riposo prima di cominciare a programmare la prossima stagione. Sullo sfondo ci sono le Olimpiadi di Los Angeles 2028, in mezzo un 2027 che però mette a Larissa un “bersaglio sulla schiena”. Ora che è la numero 1 del lungo femminile tutte vorranno batterla, ai Mondiali di Pechino 2027 il primo vero banco di prova.

Larissa numero 1 al mondo

Solo qualche giorno fa Larissa Iapichino ha firmato un nuovo traguardo storico andandosi a prendere per la prima volta in carriera la posizione numero 1 nel ranking mondiale di salto in lungo stilato da World Athletics. La campionessa azzurra ha saputo reagire a un 2025 che si era chiuso con una delusione enorme con la mancata qualificazione alla finale ai Mondiali di Tokyo. Un momento che poteva essere decisivo per la sua carriera che la toscana ha saputo trasformare in una nuova spinta: vittoria agli Europei di Birmingham, successo agli Ultimate Championship, argento ai Mondiali Indoor e in mezzo anche il record italiano strappato a mamma Fiona May con 7,12.