Iapichino e Diaz vincono la Diamond League, che segnale in vista di Tokyo: Larissa col brivido, Andy è risorto

Italia protagonista nelle finali di Diamond League con i trionfi di Andy Diaz, che si mette alle spalle i deludenti Assoluti italiani, e Iapichino, che si conferma campionessa per un solo centimetro

Giornata da incorniciare le l’atletica italiana, che a circa due settimane dall’inizio del Mondiale che andrà in scena a Tokyo conquista due successi nelle finali di Diamond League in scena allo Stadio Letzigrund di Zurigo in Svizzera grazie ad Andy Diaz nel salto triplo e a Larissa Iapichino che ha trionfato per un solo centimetro nel salto in lungo.

Andy Diaz vince la Diamond League

Torna a brillare come un diamante Andy Diaz, che a Zurigo si messo alle spalle la brutta prestazione di inizio agosto ai Campionati Italiani Assoluti nei quali era apparso lontano dalla condizione che a inizio anno lo aveva portato a trionfare ai Mondiali e agli Europei indoor. L’italocubano ha infatti conquistato la Diamond League trionfando nella finale del salto triplo – alla quale non avrebbe nemmeno dovuto prendere parte ma a cui ha potuto partecipare solo grazie ai forfait di altri atleti – con la lunghezza di 17.56 metri con 0.3 m/s di vento contrario realizzata al quarto salto, dopo che in precedenza aveva realizzato un 17.31, un 16.95 e un nullo.

Iapichino vince per un centimetro

Poco dopo Diaz è toccato alla campionessa in carica Larissa Iapichino scendere in pedana. Dopo un primo nulla la figlia d’arte ha fatto subito capire di voler puntare al bis con un salto di 6.74 metri preambolo di quello di 6.93 registrato al terzo tentativo e che rimarrà il suo miglior risultato di serata e quello che le regalerà la vittoria della finale. Successo che però l’azzurra ha rischiato di vedersi sfuggire proprio nel finale, quando al sesto e ultimo salto la tedesca Mihambo è letteralmente volata, atterrando però a 6.92 metri, un centimetro esatto prima di Larissa, che ha potuto così tirare un sospiro di sollievo.

Che segnali in vista dei Mondiali di Tokyo

Le vittorie di Diaz e Iapichino rappresentano due ottimi segnali per l’Italia in vista dei Mondiali di atletica che si disputeranno a Tokyo in Giappone dal 13 al 21 settembre e ai quali il movimento azzurro rischia di presentarsi senza le punte di diamante Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi. Anche senza i due ori delle Olimpiadi del 2021, che si disputarono proprio a Tokyo, l’Italia nutre parecchie speranze di medaglie anche grazie ad Andy e Larissa, oltre ovviamente a Leonardo Fabbri, Mattia Furlani e agli altri protagonisti azzurri.