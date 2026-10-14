Worlda Athletics incorona Larissa Iapichino come nuova numero 1 al mondo nel salto in lungo, con l'Italia che anche senza Furlani si conferma ai vertici della disciplina

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L’Italia torna sul tetto del mondo nel salto in lungo. Perso il primato di Mattia Furlani, costretto ad abbandonare la vetta del ranking per via dell’infortunio che lo ha fortemente condizionato in questo 2026, il nostro movimento può comunque vantare una nuova numero 1 nella disciplina. In seguito alla nuova classifica diffusa da World Athletics infatti Larissa Iapichino ha scavalcato Tara Davis, consacrandosi come la migliore al mondo nel salto in lungo femminile. Intanto Stefano Mei è tornato sulla mancata assegnazione dei Mondiali del 2029 e 2031 all’Italia, criticando aspramente la scelta della Federazione internazionale.

Iapichino diventa la nuova n°1 del salto in lungo

La stagione di Larissa Iapichino si chiude nel migliore dei modi. Dopo l’argento conquistato a inizio anno ai Mondiali indoor di Torun, l’oro agli Europei di Birmingham e il trionfo alla prima edizione degli Ultimate Championship, l’azzurra classe 2002 è salita per la prima volta in carriera in vetta al numero 1 della classifica del salto in lungo di World Athletics. Larissa ha infatti scavalcato Tara Davis-Woodhall (costretta ai box per il brutto incidente stradale nel quale era stata coinvolta a inizio settembre) dopo che a quest’ultima sono scaduti i punti ottenuti al Meeting Athlos a New York la passata stagione.

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L’Italia torna così in vetta in una classifica del salto in lungo dopo che Furlani è stato costretto ad abdicare al numero 1 per via dell’infortunio che lo ha fortemente condizionato, con il secondo posto ai Mondiali indoor che ha rappresentato praticamente l’unica sua uscita stagionale in condizioni fisiche ottimali.

Mei attaccata World Athletics per i mancati Mondiali a Roma

World Athletics ultimamente però ha anche regalato un grande dispiacere all’Italia, che sperava con la candidatura di Roma di ospitare una delle prossime edizioni dei Mondiali. Una mancata selezione che non è stata digerita dal Presidente Fidal Mei, convinto di aver presentato un progetto migliore e che la decisione non sia sta presa con oggettività, come ammesso a margine della consegna del Premio Internazionale Eccellenza Euro-Mediterraneo:

“I Mondiali a Roma sarebbero stati una grandissima occasione per lo sport italiano e per l’atletica in particolare. L’avremmo messo in sicurezza per 20 o 30 anni, lo faremo lo stesso. Non sono contento perché io sono certo che non solo il budget era il più alto ma anche che il nostro progetto fosse il migliore. Se poi vediamo che vince Nairobi, con tutto rispetto credo che le valutazioni siano state fatte non tenendo conto dell’oggettività, però dobbiamo accettarlo. Vedremo come fare per il futuro, ci ingegneremo perché credo che già il fatto di avere incassato il sostegno del governo. Un sostegno così impattante, dà l’esatta dimensione di ciò che è diventata l’atletica in Italia in questi ultimi anni. Si può discutere sulla qualità del presidente ma non sui numeri dell’atletica”.