Ibra a gennaio, ma il Milan guarda a giugno

Il Milan sta sondando il mercato per tappare le falle della rosa a disposizione di Gennaro Gattuso che sono venute alla luce dopo i numerosi infortuni che hanno colpito tutti i reparti.

Per la difesa Rodrigo Caio del San Paolo sembra essere in vantaggio su Benatia.

Per la mediana c’è una rosa di nomi che va da Fabregas a Paredes, passando da Sensi a Vidal.

In attacco il nome forte è quello di Zlatan Ibrahimovic con Pato, blindato da una clausola rescissoria da 25 milioni, sullo sfondo.

Nelle ultime ore è spuntato un altro nome per il reparto offensivo: Wissam Ben Yedder, attaccante francese del Siviglia.

Il centravanti classe 1990 è seguito anche dall’Arsenal e ha segnato 10 gol in 17 presenze, ed è uno degli obiettivi per giugno e non per gennaio, visto che la società spagnola non ha intenzione di cederlo a metà stagione, ma un primo approccio con i suoi agenti c’è già stato e l’idea Milan stuzzica eccome.

Le cose potrebbero cambiare se il Siviglia deciderà di riscattare per 38 milioni di euro Andrè Silva e quella potrebbe essere l’occasione in cui le due società potrebbero sedersi a un tavolo per trovare la giusta quadratura del cerchio.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 22:20