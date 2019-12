Ibra al Milan, Berlusconi la butta sul ridere

Interrogato sulle voci del possibile ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, Silvio Berlusconi a margine del suo intervento al Palazzo delle Stelline di Milano l'ha buttata sul ridere: "Spero che venga al Monza".

Il campione svedese ha recentemente dichiarato: "Andrò in una squadra che deve vincere di nuovo, che deve rinnovare la propria storia, che è in cerca di una sfida contro tutti. Solo così riuscirò a trovare gli stimoli necessari per sorprendervi ancora".

"Come calciatore non si tratta solo di scegliere una squadra, ci sono altri fattori che devono quadrare. Anche negli interessi della mia famiglia… Ci vediamo presto in Italia".



SPORTAL.IT | 14-12-2019 15:53