Ibra al Milan fa sognare ma non ci crede quasi nessuno

Cosa ha detto veramente Don Garber, commissioner della MLS nell’intervista a ‘ESPN’ che ha fatto sobbalzare tutti i tifosi del Milan? L’ipotesi che Ibrahimovic possa tornare a vestire la maglia rossonera rimbalza da ore nel mondo del web e sulle pagine di tutti i giornali ma è davvero fondata? Ci sono speranze che Elliott e Gazidis, dopo il no lo scorso gennaio, abbiano cambiato idea e siano disposti a investire tanti soldi di ingaggio per un giocatore di quasi 40 anni?

I DUBBI – Fino a ieri l’impressione era che Ibrahimovic fosse più vicino ad andare al Bologna, complice la forte amicizia con Mihajlovic, con il Napoli di De Laurentiis in seconda battuta ma non erano escluse anche altre piste, ivi compreso un ritorno al Manchester United.

LA BOMBA – Le parole di Don Garber hanno rimesso tutto in discussione ma davvero ha detto che andrà al Milan? Questo il dubbio che per molti in realtà tale non è perchè avendo riascoltato il video di Espn si evince che non ha proprio detto che lo svedese sarà sicuramente un giocatore del Milan.

GLI SCETTICI – Sui social infatti in tantissimi non si fanno illusioni: “Sulla vicenda Ibrahimovic c’è un lost in translation. Il commissioner della MLS parla di RECRUITMENT non di SIGNING. Quindi chi parla di firma forse non è andato oltre alla prima traduzione su Google Translate” o anche: “Diciamo che tutti quelli che hanno pensato che Ibrahimovic possa venire al Milan forse hanno bisogno di un ripasso dell’inglese, giornalisti compresi”.

I SOGNATORI – C’è ovviamente chi sogna a occhi aperti: “Io ve lo dico, se torna Zlatan mi compro un sacco a pelo e mi piazzo a Casa Milan a gennaio anche di notte con – 2 gradi! Chi mi fa compagnia?” o anche: “Se Ibrahimovic tornasse al Milan a Gennaio, prometto di mangiare vegetariano per una settimana”.

LE REAZIONI – Fioccano commenti di ogni tipo: “Milanisti:“solo Dio potrebbe far tornare in carreggiata il Milan” Ibra:”per caso mi avete chiamato?”, oppure:”Ibrahimovic anche a 38/39 anni è quello che ci serve per carattere, voglia, determinazione e spogliatoio. E potrebbe anche essere la “caramella” a Raiola per il rinnovo di Gigio Donnarumma”.

LE REPLICHE – C’è chi dice: “Ibra lo prenderei anche per 6 mesi solo per fargli prendere a calci in c… quelli a cui non entra in testa cosa significhi indossare la maglia rossonera e scendere in campo per onorare i nostri colori” ma ci sono anche voci contrarie: “Ma chi è il pazzo che offre 10 milioni per un anno e mezzo a un giocatore di quasi 40 anni che non regge i 90 minuti ?”,

