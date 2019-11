Milan, scegli tra i due bomber e fai l'affare

Vista la situazione di classifica del Milan, che definire deludente è riduttivo, non stupisce che la dirigenza provi un colpo a sorpresa per poter finalmente far svoltare la stagione. Quel colpo sembra essere il ritorno di Zlatan Ibrahimovic, che nonostante non sia più un giovanotto potrebbe dare una grossa mano alla squadra di Pioli, quantomeno per provare a risalire la china.

Sacrificio economico – Per risparmiare il Milan segue parametri zero, come lo svedese, che però ovviamente va convinto con un ingaggio importante. Un ex rossonero come José Altafini approva l’aver messo lui nel mirino, difatti parlando a Radio Sportiva ha affermato: “Ibrahimovic al #Milan? La carta d’identità non conta, l’importante è che stia bene fisicamente. Il giocatore è forte e ha una potenza fisica che in pochi hanno, però serve conoscere le sue condizioni. Se sta bene può valere la pena scommetterci”.

Altro nome – Secondo l’ex bomber carioca però i rossoneri potrebbero fare anche meglio, se andassero a prendere un giocatore fin qui inutilizzato, ovvero Mario Mandzukic: “Il croato è un giocatore che ti assicura il rendimento, come pochi altri sono in grado di fare. Inoltre potrebbe addirittura costare meno al Milan. Quello che è sicuro è che qualcosa sul mercato la società dovrà fare, altrimenti non soltanto non si potrà qualificare alla prossima Champions League ma nemmeno pensare di rimanere nella parte alta della classifica”.

SPORTEVAI | 21-11-2019 12:50