Ibra: beauty-case in una foto sui social, scatta Zlatan-mania

È bastata una foto abbastanza innocua, con cui Zlatan Ibrahimovic che mostra una foto su Instagram mentre prepara il suo beauty-case (“The perfect bag for everyday grooming essentials”, “la borsa perfetta per la pulizia quotidiana”) per far scattare la Zlatan-mania tra i tifosi del Milan sui sociali. Quasi tutti rossoneri i follower che hanno commentato l’immagine dello svedese alle prese col suo mini-bagaglio e pensieri a senso unico. Si legge: “Tra un rasoio e l’altro per caso c’è il biglietto per Milano?”, e ancora: “Come back to Milan…THE KING ZLATAN!!!!”. Tutti convinti più che speranzosi i fan del Diavolo: “Ci vediamo a milanello a gennaio sor zlatan”: e Ancora: “Ibra ti vengo a prendere a piedi se serve..”. Anche Leonardo e Maldini però hanno la stessa idea: quella di riportare Ibra a Milano.

L’INCONTRO CON RAIOLA – Mentre il bomber è a Los Angeles la dirigenza milanista è prossima a incontrare Mino Raiola venuto per stare vicino a uno dei suoi assistiti, quel Giacomo Bonaventura che presto dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico che lo terrà fuori fino ad aprile. La proposta dei rossoneri è ormai nota: contratto di sei mesi con opzione di rinnovo per un altro anno che si attiverebbe al raggiungimento di una serie di bonus (presenze, gol e obiettivi di squadra). Soluzione che sta bene a Raiola, il quale, però, vorrebbe abbassare il numero di presenze e reti per far scattare in maniera più agevole il prolungamento del contratto. I rapporti tra l’agente di Ibra e Leonardo sono ottimi ed anche lo stipendio non rappresenta un problema: un ingaggio da 3 milioni più bonus legato al numero dei gol, infatti (cifra ampiamente alla portata del club rossonero) andrebbe più che bene a tutti considerando che il cartellino sarebbe a costo zero.

