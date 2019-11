Ibra in Svezia? I milanisti si scatenano sul web

Zlatan Ibrahimovic torna in Svezia? Il video postato sul suo profilo Instagram dall’ex stella di Juve, Inter e Milan, che ritrae la maglia dell’Hammarby con il suo cognome impresso dietro, non ha certamente addolcito il risveglio dei sostenitori rossoneri. Proprio quando iniziavano a prendere corpo le voci legate a un possibile, clamoroso ritorno al capezzale di un Milan in crisi nera, re Zlatan col suo post ha stroncato tutti i sogni? In realtà l’approdo all’Hammarby potrebbe essere solo nelle vesti di socio, ma questo non basta a placare ansie e delusioni.

Incredulità – Scetticismo, incredulità, voglia di approfondire la questione: questi i sentimenti predominanti tra i tifosi rossoneri subito dopo la diffusione della notizia. Molti si sono fiondati sull’account ufficiale dell’attaccante di Malmoe, altri hanno espresso le proprie considerazioni sui propri profili. In generale, sono pochi a credere sul serio che Ibra possa chiudere la sua carriera all’Hammarby. Molti sperano sempre nel ritorno di fiamma rossonero.

“Non è vero!” – “Spero non sia vero”, commentano in tanti. “Torna all’Hammarby ma in società, continuerà a giocare altrove”, scrive Giovanni. Altri dubitano persino che Ibra abbia mai postato il video, come Riccardo che giura: “Lo ha cancellato, non c’è più”. Insomma, in tanti non ci credono. Molti di più quelli che non ci vogliono credere. E qualcuno finge che in fondo potrebbe essere meglio così. “Ma dai, regalare Piatek per prendere a peso d’oro un 38enne? Ma dove si vedono mai cose del genere, se non al Milan?”.

Le accuse – Clarence se la prende con la società: “La storia di Ibra al Milan è sempre la stessa da anni…la società cavalca le voci di mercato per tenere a bada i tifosi… poi il Milan viene beffato e si ripiegherà su Kean che, tempo due giornate, sarà messo fuori rosa per i suoi comportamenti”. Ricky invece è fatalista: “Ma come si poteva pensare che uno come Ibra venisse in questo circo chiamato Milan, oggi tra tornare nella sua città natale oppure lottare per la salvezza con questo Milan fa bene a tornare in Svezia e lo capisco”.

Gli appelli – Altri sperano ancora che lo svedese ci ripensi o che sia tutto un equivoco e formulano appelli: “Dai Ibrahimovic ti aspettiamo a casa Milan“, è l’invito di Leonpedro sul profilo dello svedese. Anche Nick è disperato: “Nooooooo vieni al Milan“. Un altro fan prova a convincerlo tirando in ballo questioni economiche: “Vieni al Milan che ho giocato 20 euro di bolletta”. Altri ancora provano a pungolarlo: “No dai, se decidi di andare in qualche big va bene ma all’Hammarby proprio no”.

Gli sfottò – C’è spazio anche per qualche sfottò proprio ai danni dei sostenitori rossoneri: “C’avevate creduto, vero? Niente Ibra”, provoca un tifoso dell’Inter. Anche Luca, fan romanista, è al settimo cielo: Ahahahah! Milan in B e io godo”. Mentre una pagina di sostenitori nerazzurri sottolinea con compiacimento: “Come vi porta a spasso Ibra nessuno mai”.

SPORTEVAI | 26-11-2019 11:22