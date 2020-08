Ibra-Leotta, per Chi è nata una nuova coppia

Galeotta fu quella cena milanese? A luglio i primi rumours, ora la vera e propria bomba: sta nascendo qualcosa tra Zlatan Ibrahimovic e Diletta Leotta? Il settimanale Chi di Alfonso Signorini, che lanciò la prima indiscrezione un mese fa per primo, non molla la pista e parla di “coppia dell’estate”. Mentre il popolo milanista aspetta trepidante il sì del bomber per il rinnovo di contratto, una carta a favore della permanenza in Italia potrebbe essere proprio il rapporto che starebbe nascendo con la giornalista di Dazn.

Il retroscena tra Ibra e Diletta Leotta

Tutto nasce a luglio quando l’attaccante del Milan e la conduttrice di DAZN vengono beccati da Chi in un noto ristorante milanese. Diletta era in compagnia di due amiche, mentre Ibra è arrivato da solo dopo la vittoriosa partita del Milan contro il Parma.

Teoricamente niente di strano: entrambi stanno collaborando dopo essere diventati Brand Ambassador di Buddyfit, una nuova applicazione creata per consentire alle persone di allenarsi in qualsiasi luogo con il supporto di un personal trainer. La cena poteva anche essere stata l’occasione per un incontro di lavoro tra il Global Brand Ambassador e la biondissima Brand Ambassador per l’Italia ma non finisce qui.

Leotta ha rotto col pugile Scardina

Diletta Leotta infatti è tornata single dopo aver detto addio a Daniele Scardina alias il pugile italiano King Toretto e non è voluta tornare sulle motivazioni della rottura, lasciando un velo di mistero sulla vicenda.

Oggi il settimanale “Chi”, lancia la bomba e racconta cosa è successo in estate. Diletta è sbarcata in Sardegna con amiche e fratello Mirko al seguito. Subito dopo in Costa Smeralda è apparso anche Ibra. I due non erano in casa insieme, ma Zlatan, accompagnato da un assistente fidato, avrebbe confidato a un amico che con Diletta è nato qualcosa che supera la semplice amicizia.

Ibra, sposatissimo, in Sardegna si è presentato da single.e in Svezia mormorano da tempo che sarebbe in crisi con la moglie.

La cena al ristorante in Sardegna

Una sera al ristorante Sottovento entrambi si sono palesati con gruppi diversi: nessuna foto a testimoniarlo, perché grazie a una telefonata precedente dello staff di Ibra hanno cenato a porte chiuse nel privé, con tanto di bodyguard a proteggere. Poi uscite separate. Finita qui? No, la frequentazione tra i due procederebbe alla grande secondo il settimanale.

SPORTEVAI | 19-08-2020 08:49