Ibra lontano, milanisti furiosi per il possibile rimpiazzo

I tifosi del Milan si sono stancati di aspettare Zlatan Ibrahimovic, ma al tempo stesso bocciano ogni possibile alternativa al fuoriclasse svedese. La situazione di mercato in casa rossonera è piuttosto complicata: la piazza invoca un rinforzo in avanti, ma dopo settimane di chiacchiere e indiscrezioni non è più disposta ad attendere il sì del grande ex, su cui, secondo gran parte della stampa sportiva, sarebbe tornato prepotentemente il Napoli.

IDEA LLORENTE. Se Zlatan dovesse accettare la proposta di De Laurentiis, il club azzurro si ritroverebbe con un centravanti di troppo e potrebbe essere disposto a liberarsi di Fernando Llorente: secondo Leggo, il Milan starebbe pensando proprio allo spagnolo ex Athletic Bilbao, Juventus e Tottenham per risolvere la grana attaccante.

Un’ipotesi, questa, che però non piace affatto ai tifosi. “La società non ha voce in capitolo su nulla – sbotta Nunzio su una pagina Facebook dedicata ai milanisti – 20 giorni che si parla di Ibrahimovic ed ora non viene più. Al posto suo sentite sentite il Napoli ci dà il pacco Llorente: ma mandiamoli una volta per tutte a quel paese!”.

TIFOSI INFURIATI. “Se Ibra dovesse andare al Napoli è l’ulteriore prova che Maldini, Boban sono incapaci”, aggiunge Sergio, mentre per Maurizio è l’alternativa allo svedese il problema: “Che il Milan pensasse a Llorente sarebbe assurdo assurdo assurdo”. Enrico concorda: “Ma quale Llorente, preferirei restare come sto oggi!”.

Ma tra i milanisti c’è anche chi è disposto ad aspettare ancora Ibrahimovic, come Sebastiano: “Dai sarà per l’anno prossimo. A 50 anni farebbe ancora la differenza, come dite sempre voi”.

SPORTEVAI | 13-12-2019 10:52