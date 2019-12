Ibra: "Materazzi in ospedale? Aspettavo da 4 anni"

Zlatan Ibrahimovic in un'intervista a GQ è tornato a parlare del suo passato al Milan: "In un Juventus-Inter del 2006 sono dovuto uscire dal campo per un'entrata assassina di Materazzi. Una volta passato al Milan, durante il derby, nel secondo tempo ancora Materazzi mi carica e allora gli ho fatto una mossa di taekwondo. L'ho mandato in ospedale. Stankovic mi ha chiesto: 'Perché lo hai fatto?' e io ho risposto: ho aspettato questo momento per quattro anni. Ecco perché".

L'attaccante svedese, attualmente svincolato, è stato accostato ai rossoneri: e questo può essere inteso come un altro indizio.

SPORTAL.IT | 05-12-2019 13:21