Ibra-Milan, arriva l'offerta

Leonardo, in attesa delle decisioni della Uefa su quali sanzioni comminare al Milan, continua a studiare diverse soluzioni per il mercato di gennaio e non solo.

Sguardo su tutti i reparti e sulle occasioni che il mercato presenta. Uno di questa è il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic.

Complici i rapporti tornati sereni, dopo la breve parentesi con Mirabelli, con il super procuratore Mino Raiola, l’affare è tutt’altro che impossibile anche con i Los Angeles Galaxy di mezzo e un contratto fino a dicembre 2019.

L’offerta, secondo quanto riporta Sportmediaset, è di un contratto di sei mesi da 2,2 milioni di euro netti mentre alla franchigia a stelle e strisce non andrebbe nulla grazie agli accordi che Raiola ha già preso, al momento della firma, con i dirigenti americani.

La prima mossa il Milan l’ha fatta, ora la palla passa allo svedese, ma tutte le tessere del puzzle dell’Ibra 2.0 stanno andando al loro posto.

SPORTAL.IT | 22-11-2018 23:40