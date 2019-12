Ibra-Milan, svelata la strategia rossonera

Nonostante le difficoltà evidenziate negli ultimi giorni, la pista che porta Zlatan Ibrahimovic al Milan non è mai tramontata definitivamente.

Ai microfoni di Sportmediaset, Massaro ha parlato della trattativa: "Ibrahimovic gioca da due anni in un campionato che non ha i ritmi di quello italiano e di nessun altro campionato europeo competitivo, fisico e reattivo, quindi bisogna vedere cosa deciderà di fare".

"Zvonimir Boban e Paolo Maldini stanno lavorando per questo, per capire se ha le motivazioni giuste per venire al Milan" ha concluso il brend ambassador del club rossonero.

SPORTAL.IT | 17-12-2019 17:05