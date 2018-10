Ibra o fiducia, cosa manca al Milan per essere da Champions?

Il derby sicuramente dirà qualcosa in più, in attesa anche del recupero della gara col Genoa che virtualmente può spingere il Milan a 15 punti, al quarto posto assieme alla Lazio, ma l’avvio di stagione dei rossoneri già ha dato indizi su pregi e difetti della squadra di Gattuso. Cosa serve dunque per arrivare a un posto d’onore e centrare la qualificazione in Champions League, obiettivo dichiarato (e forse imprescindibile) della dirigenza? Serve un leader alla Ibrahimovic, che sotto traccia continua ad essere il sogno d’inverno, o una continuità di rendimento e l’autostima che porta anche a crescere? Un anno fa, prima della seconda sosta, il Milan di Montella aveva sempre 12 punti in classifica, con 4 vittorie ma ben 3 sconfitte sul groppone. Meglio nel 16/17 con 13 lunghezze in 7 partite, con 4 successi, un pareggio e 2 scivoloni. Il Milan di Mihajlovic fece solo 9 punti nello stesso lasso di partite (3 vittorie e 4 sconfitte) ma al di là dei numeri si evince chiaramente che questo è un Milan diverso e la diversità la regala un campione come Higuain, che negli ultimi anni non c’è mai stato.

COSA SERVE – Il Pipita piano piano si sta prendendo il Milan, lo sta trascinando con i gol e con l’esperienza di chi ha vissuto gli spogliatoi di Real Madrid e Juve, dove vincere è l’unico verbo che si può coniugare. Per un Gol-Zalo in più c’è anche qualcosa da rivedere, però. Se Suso sta confermando la sua trasformazione da campioncino a campione, alternando reti e assist con puntualità, e se Bonaventura è maturato fino a diventare una mezzala da Nazionale, all’appello manca ancora qualcuno perchè il Milan sia una reale candidata alla zona-Champions. Scontato dire Calhanoglu: il turco è in ritardo, Ringhio lo sta aspettando ma la pazienza non durerà in eterno, anche perchè in quel ruolo possono giocare anche Laxalt o lo stesso Castillejo, senza parlare dell’ipotesi delle due punte con Cutrone al fianco di Higuain, che può e deve diventare un’arma importante per questa squadra. Poi c’è Biglia: col Chievo ha giocato la sua miglior partita stagionale ed era ora: se l’argentino darà continuità alle prestazioni si potrà aspettare con calma la crescita di Bakayoko, anche se l’accantonamento definitivo di Montolivo sembra essere un autogol.

DIFESA MIGLIORABILE – Gli altri problemi da risolvere sono dietro: i rossoneri prendono ancora troppi gol. Colpa di Donnarumma? Anche, ma Gigio deve essere uno che i problemi li risolve, non che li crea: è tutto il reparto che deve crescere perchè oltre a Musacchio e Zapata, che non stanno sfigurando affatto, c’è Romagnoli che per Gattuso è un leader, in attesa del rientro di Caldara. Si aspetta anche Conti, che a destra potrebbe svolgere lo stesso compito che Rodriguez fa a sinistra. Insomma il lavoro non manca e margini di crescita ci sono. Forse più che Ibrahimovic a gennaio a questo Milan serve un po’ di tempo, qualche risultato positivo in più che faccia crescere la fiducia, la possibilità di dare più spazio ai nuovi senza creare un Milan di titolarissimi e uno di riservissime e un affiatamento maggiore di squadra. Con queste premesse allora sì che la Champions si può raggiungere.

SPORTEVAI | 09-10-2018 12:39