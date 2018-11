Ibra può tornare a Milano: c'è il via libera di Helena

In un rapporto, si sa, comandano le donne e l’assioma è vero anche se sei uno dei calciatori più famosi e pagati al mondo come Zlatan Ibrahimovic. Il centravanti svedese non è uno che accetta troppi consigli, a meno che non provengano dalla bella compagna, la pinup Helena Seger. Tanto bella quanto riservata – basti pensare che non ha neppure un profilo social ufficiale – la biondissima Helena è la vera mente pensante della coppia, una vera e propria musa ispiratrice per Zlatan. Più ancora del fedelissimo manager Mino Raiola.

I suoi consigli, le sue riflessioni, le sue decisioni sono di vitale importanza per Ibra. Ed ecco perché è molto importante l’ultimo invito rivolto al bomber svedese dalla sua dolce metà: “Sì, mi piacerebbe tornare a Milano”. L’avallo al clamoroso ritorno in Italia sarebbe arrivato nei giorni scorsi, come assicurato dalla Gazzetta dello Sport. Via libera, dunque, al sospirato ritorno al Milan: c’è il sì più importante, quello della signora Ibrahimovic.

La Seger sarebbe stanca dell’esilio dorato a Los Angeles, avrebbe voglia di tornare sulla breccia e soprattutto è preoccupata per la mancanza di ribalta che il poco seguito “soccer” statunitense assicura a Zlatan nella parte finale della sua carriera. Situazione ben diversa dalle luci di San Siro e dagli obiettivi di giornali e cronisti italiani, per i quali Ibra è e sarà sempre un fenomeno mediatico. Insomma, Helena ha detto sì, questo trasferimento s’ha da fare. Resta solo da capire come e quando, ma il permesso è accordato.

SPORTEVAI.IT | 03-11-2018 10:56