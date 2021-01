Ibra scalpita per tornare in campo

Zlatan Ibrahimovic non vede l’ora di tornare in campo e riprendersi il suo Milan, ancora primo in classifica.

Sui social mostra così la sua voglia con un video postato in cui si allena e a cui allega un messaggio che non può essere frainteso “Tick tock tick tock”. Sembrerebbe così sempre più vicino il ritorno dello svedese che scalpita per tornare anche se il tecnico, Stefano Pioli, in questi giorni ha spiegato di non voler affrettare i tempi di recupero.

OMNISPORT | 04-01-2021 20:09