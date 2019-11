Ibra scatena il web: tutti contro i milanisti sui social

Quello tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan è un corteggiamento che andrà avanti ancora per qualche settimana, in attesa dell’apertura del mercato di gennaio che darà il responso definitivo sulla possibilità di vedere lo svedese nuovamente in maglia rossonera.

Nel frattempo, l’intervista pubblicata oggi dalla Gazzetta dello Sport ha incendiato il web, aumentando l’attesa dei tifosi del Diavolo, la maggior parte dei quali si augura di rivedere presto Ibra a San Siro, pronto a spingere la squadra di Stefano Pioli verso le parti alte della classifica.

“QUALE PROGETTO?”. Ma sui social network Ibrahimovic non fa discutere solo i supporter rossoneri. Quelli delle altre squadre, infatti, hanno approfittato delle parole pronunciate da Ibrahimovic per attaccare il Milan e prendere in giro i tifosi milanisti. “Milano è la mia seconda casa… Amo gli italiani e la loro genialità, il mio cuore non è mai andato via dal vostro paese. Posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni – ha dichiarato lo svedese – . Se c’è un progetto che mi stimola posso assolutamente farlo”.

Ecco, la parola progetto è quella più utilizzata da chi ha voglia di lanciare qualche sfottò al mondo rossonero. “Il progetto di cui parla Ibra è ‘fare 40 punti il prima possibile’?”, commenta su Twitter l’interista Alessandro.

“Ad oggi è stimolante il progetto Milan? Buona giornata”, si domanda Marco, mentre per Alessandro “Al Milan non c’è progetto, andrà al Bologna che da 2 milioni in più”. “Progetto? Quindi non parla del Milan”, conclude Me Medesimo.

“IBRA ESAGERA”. Bentsnah, invece, prova a razionalizzare: “Certo che una squadra sotto Fair Play finanziario che punta una paccata di milioni su un pensionato 40enne per risalire dal 12esimo posto al decimo, ammesso che tutto vada bene, ha le idee proprio chiare!”.

Altri tifosi, invece, se la prendono con l’ego smisurato dello svedese. “Non esagerare Ibra… a 50 anni c’è bisogno del deambulatore”, lo avverte Antonio7.

Per lo juventino Luca, Ibrahimovic è un “personaggio completamente allo sbando”, mentre per Diavoletto in fin dei conti Zlatan poteva fare ancora peggio: “Sono eterno non l’ha detto. Strano”.

SPORTEVAI | 29-11-2019 10:40