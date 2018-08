Ibra si rifiuta di giocare: la sua squadra viene travolta

Scoppia il caso negli Stati Uniti. Zlatan Ibrahimovic si è rifiutato di scendere in campo in una partita del campionato di Major League Soccer, la massima serie di calcio americana. L’ex attaccante di Inter, Milan e Juventus, ora ai Los Angeles Galaxy, ha deciso di non partire per la trasferta di Seattle contro i Sounders a causa del campo in sintetico.

“Penso che sia una vergogna giocare sul sintetico perché il calcio non è stato pensato per correre su superfici del genere. Per ora ho provato soltanto una volta a scendere in campo sul sintetico, a Portland per dieci minuti ed è stata la peggior esperienza a livello di campo della mia carriera. Questo è tutto”, sono state le parole dello svedese, che è reduce da un grave infortunio e non vuole rischiare nulla, vista l’età.

Senza il loro campione, i Galaxy sono stati però travolti con un secco 5-0 che ha alimentato le polemiche per l’assenza di Ibrahimovic, che magari non guadagnerà moltissimo in termini di stipendio (1,2 milioni di euro all’anno) ma sta godendo di una visibilità fuori dal comune negli States.

“Se continuiamo a giocare in questo modo, non riusciremo a raggiungere i playoff. Giocando così male non dimostriamo di meritarli”, aveva sentenziato profetico Ibra proprio prima del match.

L’allenatore dei Sounders invece non ha dubbi sulle intenzioni del giocatore: “Ha preferito non scendere in campo perché non era una partita da dentro-o-fuori, ma se dovesse succedere di nuovo ai playoff sono sicuro che non esiterà a correre sul sintetico”.

