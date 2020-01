Ibra su twitter manda in delirio i tifosi

Una foto esplicita, mentre esulta con la sua classica posa con le braccia allargate e lo sguardo fisso con Kessie che lo abbraccia, e quattro paroline quattro che però hanno il potere di allargare il cuore dei tifosi. Il giorno dopo il 4-2 al Torino ai supplementari, con la qualificazione alle semifinali di coppa Italia per il Milan, Ibrahimovic si gode il ritorno al gol e l’amore della folla.

IL TWEET – Su twitter lo svedese dà sfogo alla sua gioia scrivendo, a corredo della foto, una vera e propria dichiarazione d’amore: “I never leftc acMilan”. Non ho mai lasciato il Milan.

LE REAZIONI – In pochi minuti la frase fa il giro del mondo via web, catturando migliaia di like, commenti, condivisioni e reazioni che cancellano almeno in parte la rabbia per la vicenda minuto di silenzio per Bryant.

IL RE – Emoticon con cuoricini, inni alla gioia, messaggi commossi, sui social si legge di tutto: “King Zlatan!!!! Anche tu ci sei mancato!!!” o anche: “Mai più senza di te nella nostra vita”.

IL RISCATTO – C’è chi lo vuole a vita: “Rinnova per altri 10 anni. DAJE IBRAAAAAAAA” e chi lo esalta: “Chiunque avrebbe perso un po’ di fiducia dopo gli errori col Brescia e quelli con il Torino…. ma del resto tu non sei chiunque… tu sei…. ZLATAN!!!”.

L’AMORE – I sentimenti dello svedese sono ampiamente ricambiati dai tifosi: “No, non te ne sei mai andato. Sopratutto dai nostri cuori. Ti amiamo Re” e infine: “Sei una forza della natura Campione“.

SPORTEVAI | 29-01-2020 10:33