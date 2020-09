Ibra trascina il Milan, sui social è festa ma con polemica

Missione compiuta per il Milan. Il campionato della squadra di Pioli si apre con una vittoria convincente a spese del Bologna, piegato da una doppietta di Ibrahimovic. Tanti i motivi per sorridere in casa rossonera, a cominciare proprio dalla prestazione stellare dello svedese. Non mancano, però, gli spunti di discussione. A cominciare dalla “strana” presenza in tribuna di uno storico dirigente, tra i più scalmanati nel festeggiare i due gol ai rossoblu.

Applausi per Ibra

Sblocca la partita con un sontuoso colpo di testa, poi raddoppia dal dischetto: inutile sottolineare come sia Ibrahimovic il grande protagonista della serata. “Chi poteva segnare il primo gol stagionale del Milan? Solo lui, Ibrahimovic“, è la domanda retorica di un tifoso su Twitter. Giorgione è sicuro di un dettaglio economico: “Sette milioni sono anche pochi per lui”. E un altro tifoso si chiede: “Ma cosa sarebbe il Milan senza Ibra? Si parla sempre del dualismo Ronaldo-Messi, ma sinceramente io lo vedo allo stesso livello, non ha difetti”.

La pennellata di Theo

Grandi consensi li riscuote pure Theo Hernandez, autore dell’assist michelangiolesco per la rete del vantaggio. “No, per favore, parliamo del primo assist stagionale di questo fenomeno di nome Theo Hernandez“, sottolinea estasiato un sostenitore rossonero. Daniele è in vena descrizione: “Gol splendido, la palla di Theo cantava e lo stacco di Zlatan è imperiale. Un gol da Milan di altri tempi”.

Salvate il soldato (ad)Ryan

A scatenare discussioni sui social è però anche l’immagine di un Adriano Galliani trasfigurato ai gol del Milan. “Solo a me il sussulto in tribuna di Galliani ha emozionato?”, chiede Roberto ottenendo tantissime risposte convinte: “No, anche a me”. E un altro tifoso si commuove pensando all’affetto con cui il plenipotenziario del Monza continua a seguire le sorti dei rossoneri: “Posso aver odiato Galliani per gli ultimi anni del Milan ma vederlo esultare al gol mi riempie il cuore”. E qualcuno polemizza: “In tribuna solo medici, operatori sanitari e dirigenti del Milan. Decidete voi in quale categoria rientra Galliani”.

Le note negative

Ci sono però anche delle note stonate in una serata tutto sommato trionfale per i colori rossoneri. “Cosa abbiamo fatto di male noi tifosi del Milan nel vedere giocare Castillejo?”, è l’interrogativo posto da un fedelissimo del Diavolo. Laura invece è meravigliata: “Ma Calabria non sta facendo disastri mi fa quasi paura”. Mentre le critiche principali a Saelemaekers, per una volta, non riguardano il campo: “Mamma quanto è brutto Salamella?”, si chiede una tifosa dopo un primo piano.

SPORTEVAI | 21-09-2020 22:42