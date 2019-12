Ibra, una big torna alla carica: pronto lo sgambetto al Milan

Colpo di scena nella corsa a Zlatan Ibrahimovic: quando ormai la trattativa per il ritorno al Milan sembrava quasi chiusa, il Napoli è tornato alla carica per provare a convincere lo svedese a trasferirsi all'ombra del Vesuvio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano 'Il Mattino', infatti, Aurelio de Laurentiis è intenzionato a uscire allo scoperto per assicurarsi le prestazioni di Ibrahimovic, dopo aver lavorato per qualche settimana a luci spente su questo fronte di mercato.

Il presidente del Napoli, quindi, vuole fare lo sgambetto al Milan: anche se i rossoneri sono ancora in pole position per il bomber, il numero uno della dirigenza partenopea non ha mai smesso di avere contatti con l'agente Mino Raiola, ed è pronto alla controproposta.

A questo punto, l'ultima parola resta a Ibrahimovic: l'ex Los Angeles Galaxy sta cercando un'offerta economica più vantaggiosa, e fino a ieri quella da 6 milioni per 18 mesi fatta dal Milan era la più allettante. Il Napoli, però, è pronto ad offrire si più, garantendo 8 milioni sempre per un anno e mezzo.

Si tratterebbe di uno sforzo economico considerevole per il Napoli, ma De Laurentiis vuole riportare entusiasmo tra i tifosi dopo il caos delle ultime settimane, e un giocatore di grande carisma come Ibrahimovic potrebbe riuscire nell'intento.

Nel frattempo, in Svezia, il caso della statua di Ibra vandalizzata dai tifosi del Malmö dopo l'acquisto, da parte dell'attaccante, delle quote azionarie dei rivali dell'Hammarby, è giunto fino alla scrivania del sindaco della città svedese, Katarina Stjernfeldt.

I tifosi vorrebbero infatti lo spostamento della statua a Stoccolma, ma la prima cittadina ha rigettato la proposta durante una riunione del consiglio comunale: “La statua non simboleggia l’Ibrahimovic calciatore del Malmö – ha detto -, ma soltanto l’Ibra cittadino di Malmö”.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 11:59