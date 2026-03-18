Ibrahimovic ai Mondiali, sarà commentatore tv: come e dove seguire lo svedese a USA, Messico e Canada 2026

Zlatan Ibrahimovic torna ai Mondiali in una veste inedita, pronto a conquistare anche il pubblico televisivo. Fox Sports punta su di lui per la Coppa del Mondo 2026.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

A vent’anni dalla sua ultima partecipazione, Zlatan Ibrahimovic torna protagonista ai Mondiali, ma in una veste completamente nuova. L’ex attaccante del Milan, oggi uomo della proprietà dal ruolo non ben definito, sarà infatti uno dei volti principali di Fox Sports. Non più in campo, ma dietro le telecamere come commentatore e opinionista. Una scelta che promette spettacolo, competenza e personalità durante tutta la competizione.

Un ritorno speciale ai Mondiali

Dopo anni di successi sui campi di tutto il mondo, Ibrahimovic si prepara a vivere la Coppa del Mondo da un’altra prospettiva. La sua esperienza, maturata tra club prestigiosi e competizioni internazionali, lo rende una figura ideale per il ruolo di commentatore. I Mondiali 2026, ospitati tra Stati Uniti, Canada e Messico, rappresentano un evento globale di enorme richiamo. La presenza dello svedese aggiunge ulteriore fascino a una competizione già attesissima. Per il pubblico, sarà l’occasione di riscoprire il suo carisma sotto una nuova luce.

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La scelta di Fox Sports

Il presidente di Fox Sports, Brad Zager, ha sottolineato come Ibrahimovic fosse una priorità assoluta. Fin dall’inizio, il network ha puntato su nomi di grande impatto per la propria squadra di commentatori. Tra questi, lo svedese rappresentava una delle opzioni più ambiziose. La sua capacità di unire competenza e spettacolo lo rende perfetto per il pubblico televisivo. La scelta dimostra la volontà di offrire un prodotto di altissimo livello, naturalmente da tastare in corso d’opera. E chissà che nella scelta non abbia pesato “anche” la carriera televisiva di Ibra, che è stato anche co-conduttore – come dimenticarlo – di un’edizione del Festival di Sanremo con Amadeus.

Attenzione ai dettagli e presenza costante

Al di là della sua capacità di bucare lo schermo e della sua riconosciuta autorevolezza calcistica, uno degli aspetti più apprezzati da Fox Sports è stato l’approccio professionale di Ibrahimovic. L’ex attaccante, oggi senior advisor del Milan, ha analizzato ogni dettaglio per prepararsi al meglio al nuovo ruolo. Questo dimostra una mentalità vincente che lo ha sempre contraddistinto anche in campo. Sarà presente per tutta la durata del torneo, a partire dall’11 giugno 2026. Una partecipazione continua che lo renderà uno dei protagonisti assoluti anche fuori dal terreno di gioco.