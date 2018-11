Ibrahimovic al Milan: la risposta del bomber svedese

Zlatan Ibrahimovic potrebbe tornare a vestire la maglia del Milan dopo sette anni.

L'attaccante svedese attualmente è in forza ai Los Angeles Galaxy ma l'esclusione dai play-off potrebbe essere il fattore determinante per convincere l'ex Manchester United a salutare gli Stati Uniti.

Sulle tracce di Ibrahimovic, oltre al Milan, ci sarebbero Real Madrid e proprio il Manchester United. I Blancos sono alla disperata ricerca di un giocatore di personalità in grado di far sentire la propria leadership in campo e, soprattutto, nello spogliatoio.

I Reds invece affiderebbero al bomber svedese il compito di affiancare i giovani presenti in rosa, ma un ritorno in terra inglese pare al momento l'ipotesi pi difficile.

Nettamente diverso il discorso Milan: Gennaro Gattuso ha sempre avuto un debole per Ibrahimovic e non l'ha mai nascosto, come evidenzia questa dichiarazione di qualche settimana fa: "Oggi compie 37 anni. Auguri a Zlatan con grande affetto, gli auguro il meglio, a 37 anni fa ancora tanti gol, ma questa domanda fatela a Maldini, Leonardo o Scaroni. Io oggi parlo solo dei miei giocatori".

Anche Paolo Maldini ha aperto a un possibile ritorno in rossonero: "Ibra ingombrante per lo spogliatoio? Io non credo ai giocatori ingombranti. Lui è stata un'idea estiva, ma chiaramente avere dei campioni in squadra fa piacere. E Zlatan ha personalità ed è un campione. In generale, una squadra che vuole puntare in alto deve avere giocatori di personalità: i nostri ce l’hanno, ma gente come Higuain e Ibrahimovic aiuta a tirare fuori le potenzialità altrui".

Chiari messaggi dall'ambiente rossonero, a cui Ibrahimovic ha voluto rispondere in giornata: "C'è un interesse dall'Europa, ma la mia priorità sono i Galaxy e sono molto felice di esser qui. L'interesse è normale e non inusuale, forse poteva esser strano un anno fa, quando ero infortunato, ma ora che sono tornato non è una sorpresa. E' anche vero che sono dei Galaxy e sono concentrato sulla mia squadra, tutto il resto non conta. Io via in prestito? No, non mi servono queste cose".



SPORTAL.IT | 07-11-2018 17:35