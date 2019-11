Ibrahimovic al Milan: l'affare è in chiusura, annuncio anticipato

La trattativa tra Zlatan Ibrahimovic e il Milan decolla: si aspettano novità sull'affare in corso tra l'ex punta dei Los Angeles Galaxy e il club rossonero in vista dell'apertura del mercato di gennaio.

Dopo che il Tottenham per bocca di José Mourinho si è tirato fuori dalla corsa, sono arrivate indiscrezioni su un possibile interesse di Borussia Dortmund e Flamengo, ma la volontà di Ibrahimovic sembra proprio quella di tornare in Italia, e in particolare al Milan per risollevare le sorti del Diavolo.

Le parti sono più vicine: Ibra, secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe chiesto 3 milioni di euro per sei mesi di contratto, mentre il Diavolo ne offre 2 fino a giugno, più altri 4 per l'intera stagione successiva.

L'accordo potrebbe essere più lungo per spalmare la cifra e arrivare a un'intesa. Secondo la rosea, l'annuncio potrebbe arrivare già nella prossima settimana, nei primi giorni di dicembre. Lo svedese vuole anticipare i tempi per mettersi subito a disposizione dell'allenatore.

Intanto è stato chiarito il giallo del post dell'attaccante svedese, che martedì aveva pubblicato sui suoi profili social la maglia del club Hammarby con il suo nome: Ibra ha acquistato il 50% delle quote del club, attraverso un investimento nella controllante AEG Sweden.

Zlatan è quindi pronto per un futuro da patron, ma prima vuole chiudere la carriera in grande stile: il Milan può continuare a sperare.

SPORTAL.IT | 27-11-2019 09:32