Ibrahimovic al Milan, Pioli ci scherza sopra

Durante la conferenza stampa pre-Bologna, Stefano Pioli ha parlato di Piatek: "Non esiste un caso di un singolo giocatore. Noi dobbiamo puntare su un gioco di squadra, puntando su idee, intensità e posizioni in campo che ci consentono di essere propositivi. Non esiste un caso Piatek al Milan. Dobbiamo migliorare, crescere, per vincere più partite possibili".

Sul possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic, il tecnico ha scherzato: "Babbo Natale arriva il 25 dicembre, voi ne parlate da ottobre. Se penso a un regalo oggi, penso ai tre punti col Bologna".

"E' normale per chi allena il Milan puntare l'Europa. Non si può allenare il Milan e non pensare all'Europa. Io non sono venuto per fare un lavoro normale, ma per lavorare il meglio possibile, esaltando le caratteristiche dei giocatori. Se quest'anno non ci riusciremo a centrare l'Europa, lo diremo solo alla fine. Ma ci avremo provato sicuramente" ha concluso Pioli.

SPORTAL.IT | 07-12-2019 14:32