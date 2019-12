Ibrahimovic al Monza, offerta ufficiale di Galliani

L'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani ha rivelato al Corriere dello Sport di aver inviato un'offerta a Zlatan Ibrahimovic: "Dopo che il presidente Berlusconi mi ha dato mandato, ho avanzato la proposta a Mino Raiola. L’agente di Ibrahimovic mi ha suggerito di parlarne direttamente con Zlatan, che per inciso sento tutte le notti".

"Gli ho proposto un contratto di due anni e mezzo. 'Vieni da noi, stai sei mesi in Lega Pro. Poi l’anno prossimo saliamo in B e fra due stagioni siamo in A'". Ibrahimovic si è sentito lusingato ma avrebbe declinato l'audace proposta.

SPORTAL.IT | 15-12-2019 11:14