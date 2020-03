Ibrahimovic al Monza: "Tutto è possibile"

Filippo Antonelli, direttore sportivo del Monza, ai microfoni di Binario Sport ha aperto all'arrivo di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto con il Milan: “Ibrahimovic è un grande campione, questa proprietà può fare di tutto. Ibrahimovic è talmente forte che non può essere non funzionale ad un progetto. Mi sento quotidianamente con Galliani, scout ed agenti, giocatori esperti per portare a breve il Monza in A".

Il futuro di Brocchi: "Avere tutti questi punti di vantaggio qualcosa di straordinario, siamo molto soddisfatti del lavoro fatto finora dai ragazzi e da mister Brocchi".

SPORTAL.IT | 17-03-2020 08:29