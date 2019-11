Ibrahimovic, arriva un no inatteso da una big d'Europa

A poco più di un mese dall’inizio della sessione invernale di mercato, il futuro di Zlatan Ibrahimovic è e resterà il tema più dibattuto. Per il momento l’unica certezza è che l’attaccante svedese ha chiuso la propria esperienza ai Los Angeles Galaxy dopo due anni ricchi di gol e prodezze individuali, ma nei quali l’ex di Inter e Milan non è riuscito a portare la squadra alla vittoria del titolo nazionale.

Per il resto, solo incognite. In quale squadra Zlatan chiuderà la carriera? L’Italia sembra la meta preferita, sette anni dopo la fine dell’avventura al Milan direzione intanto Ibra ha dovuto incassare l’inattesa bocciatura da parte di un tecnico che ne ha segnato la carriera.

Si tratta di José Mourinho che, appena approdato sulla panchina del Tottenham, si è espresso a chiare lettere sul futuro del fuoriclasse svedese allenato per due stagioni all’Inter, prima di favorire lo scambio con Eto’o alla vigilia della stagione del Triplete.

E quelle dell’ex allenatore dei nerazzurri non sono parole che faranno piacere a Zlatan…: "Con Ibrahimovic ho una relazione speciale, profonda, ma non ci sono chance di vederlo qui. Abbiamo Harry Kane, il miglior centravanti d’Inghilterra”.

La tecnica usata da Mou è un classico dello Special One, che ha scelto di esaltare il proprio giocatore di punta: "Harry è sicuramente tra i primi tre attaccanti del mondo. L’acquisto di Ibrahimovic non avrebbe alcun senso anche se so bene che, nonostante l’età, potrebbe ancora fare la differenza in qualsiasi squadra. Ma non avrebbe senso prenderlo quando hai già uno come Kane".

La notizia è quindi positiva per il Milan e per le altre squadre interessate ad Ibra, ovvero Bologna e Napoli. Con una concorrente in meno le chances aumentano, in particolare per i rossoneri, che hanno già avviato le trattative con Mino Raiola sulla base di un contratto di un anno e mezzo.

