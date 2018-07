Ibrahimovic-Beckham, scommessa mondiale

Zlatan Ibrahimovich e David Beckham si sono resi protagonisti di un curioso siparietto andato in scena su Instagram.

In vista della sfida valida per i quarti di finale dei Mondiali tra Svezia e Inghilterra, l'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha proposto all'ex centrocampista del Milan una scommessa: "Ehi David Beckham, se l'Inghilterra vince ti offro una cena ovunque tu voglia nel mondo, ma se a vincere sarà la Svezia mi comprerai tutto quello che voglio all'Ikea, ok?”

Pronta la risposta di Beckham che accetta e rilancia: "Zlatan, se la Svezia vince ti porto di persona all'Ikea e ti compro tutto quello di cui avrai bisogno per la tua nuova casa a Los Angeles, ma quando poi l'Inghilterra vincerà, verrai a vedere una partita della nazionale a Wembley con la maglia della nazionale inglese addosso e ci gusteremo un bel fish and chips all'intervallo…”.

Il ct Andersson potrà contare sulla solida difesa che è riuscito a costruire: nelle quattro partite giocate finora in Russia, solo la Germania è riuscita a violare la porta difesa da Olsen.

Quella che andrà in scena alla Samara Arena sarà la venticinquesima sfida tra le due Nazionali: otto volte gli inglesi sono usciti vincitori contro le sette vittorie degli svedesi mentre nove volte hanno pareggiato.

A sostegno di Ibrahimovic c'è la storia: gli svedesi sono approdati in semifinale tre volte su quattro occasioni, venendo eliminata solo nel 1934 dalla Germania. La squadra allenata da Southgate non supera i quarti di finale da Italia '90 quando superò il Camerun per 3-2, uscendo in semifinale per mano dei tedeschi ai supplementari.

Lo Spice Boy si affiderà invece al bomber Harry Kane, l'attaccante del Tottenham che attualmente guida la classifica marcatori del Mondiale con sei reti.

La vincente della sfida dovrà giocarsi mercoledì la semifinale contro la vincente di Russia-Croazia, chissà che anche per questo match Beckham e Ibrahimovic non decidano di lanciare un'altra scommessa.



SPORTAL.IT | 07-07-2018 11:40