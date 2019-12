Il centrocampista del Milan Giacomo Bonaventura ai microfoni di Sky si è espresso su un possibile arrivo di Zlatan Ibrahimovic in rossonero: "Ibra è un grandissimo giocatore, un campione. Magari averlo in squadra, penso che tutte le squadre lo vorrebbero. Detto questo, non so cosa succederà".

"I campioni sono ben accetti in tutte le squadre, quindi vedremo cosa succederà".

SPORTAL.IT | 05-12-2019 16:47