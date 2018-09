Ibrahimovic da urlo: gol numero 500

Zlatan Ibrahimovic ha segnato a Toronto il gol numero 500 in carriera. Nella partita contro i canadesi, persa dopo un pirotecnico 5-3, l'attaccante dei Galaxy ha realizzato una perla al 43' del primo tempo, quando la sua squadra era già sotto per 3-0: su cross di Dos Santos, ha girato la palla in rete con una spettacolare deviazione volante.

Tutto inutile però per i californiani, incappati nell'undicesima sconfitta stagionale e ormai quasi fuori dai playoff. A segno per il Toronto anche Sebastian Giovinco. Per Ibrahimovic sono 17 reti in 22 presenze in MLS.

SPORTAL.IT | 16-09-2018 10:20