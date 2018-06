Ibrahimovic disintegra Deschamps

La Francia ha debuttato vincendo al Mondiale, ma il 2-1 contro l’Australia, oltre che molto fortunoso, non ha convinto nessuno sul piano del gioco. Le critiche al ct Deschamps si sprecano e al partito dei detrattori dell’ex centrocampista della Juventus si iscrive anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è uno dei grandi assenti in Russia, ma non ha rinunciato a dire la propria, attaccando Deschamps per la mancata convocazione di Karim Benzema: "Non è normale che Benzema non faccia parte di questa squadra. E' uno dei migliori al mondo, eppure il ct ha detto che non era necessario. Ma questo allenatore non dovrebbe essere in Russia, Benzema invece si'" le parole non esattamente concilianti di Ibra, che segue la rassegna come opinionista di 'beIN Sports'.

L'attaccante dei Los Angeles Galaxy ha poi rincarato la dose: "Se vuoi vincere, devi avere in squadra dei vincenti. E Karim è un vincente".

SPORTAL.IT | 16-06-2018 19:25