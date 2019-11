"Ibrahimovic è del Milan": lo dice Don Garber, commissioner MLS

Zlatan Ibrahimovic tornerà a giocare nel Milan. Questa è la bomba, forse involontaria, sganciata da qualcuno che con lo svedese ha avuto a che fare molto da vicino negli ultimi anni: si tratta di Don Garber, commissioner della MLS che in un'intervista a 'ESPN' potrebbe aver svelato in anticipo il destino del giocatore che lascerà i Los Angeles Galaxy e fa gola a molti, soprattutto in Italia.

"Zlatan è un personaggio interessante – ha dichiarato Garber, nel mezzo di un discorso che ha trattato anche altri argomenti -. Mi tiene molto impegnato, giocatori di questo tipo ci servono, come avvenuto qualche anno fa con Beckham. Ed è un ragazzo di 38 anni che ora è stato ingaggiato dal Milan".

Un'anticipazione di mercato lanciata quasi in sordina, ma con la serenità di chi sta pronunciando una sentenza. Che pure squarcia un cielo che sereno certamente non era, ma che sembrava stagliarsi sopra altri lidi: Firenze, forse, ma soprattutto Bologna che in questi giorni era in fibrillazione per un affare che sembrava alla portata.

E invece Garber ora spariglia tutte le carte. E continua a coccolarsi un giocatore che comunque ora è ancora parte della sua lega: "Con i gol segnati negli ultimi due anni ha quasi fatto un record, entusiasma in campo e fuori. Vorrei rivederlo in MLS".

"Sono felice che abbia giocato per noi, mi sono goduto in particolare i suoi Zlatan Moments in cui parlava di se stesso in terza persona", ha spiegato ancora Garber che però è convinto di una cosa: "Se lo rivedremo negli Usa dipende dai Galaxy".

Non ora, però: visto che secondo le sue stesse parole il futuro di Ibra sarà ancora a tinte rossonere, riavvolgendo un filo spezzatosi ormai oltre 7 anni fa, con l'addio dell'estate 2012 per andare a vestire la maglia del PSG.

Il tanto chiacchierato ritorno al Milan, ora, sembra però più vicino che mai. Nell'attesa di una reazione da via Aldo Rossi.

