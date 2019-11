Ibrahimovic, "epico" saluto ai tifosi dei Galaxy

"Venni, Vidi, Vinsi". Citando una delle più famose massime attribuite a Giulio Cesare, Zlatan Ibrahimovic ha salutato così, via Twitter, i tifosi dei Los Angeles Galaxy, che hanno avuto modo di apprezzarlo per due stagioni in Major League Soccer.

"Grazie Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo – ha poi proseguito Ibra nel suo tweet – Ai tifosi: volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua…. Ora tornate a vedere il baseball" ha concluso, citando uno degli sport più popolari in America.

Nella sua avventura oltreoceano, Ibrahimovic ha realizzato 53 gol in 58 partite, e pur non vincendo alcun trofeo è entrato nel cuore dei tifosi losangelini. Adesso lo aspetta nuovamente l'Europa, forse proprio l'Italia: Milan, Napoli e anche il Bologna di Sinisa Mihajlovic sono alla finestra.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 22:44