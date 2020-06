Milan, futuro incerto per Ibrahimovic: arriva un no inatteso

Zlatan Ibrahimovic è stato costretto ad assistere dalla televisione all’eliminazione del suo Milan dalla Coppa Italia, ultima possibilità per i rossoneri di restare in corsa per alzare un trofeo in questa tormentata stagione, oltre che via più breve per tornare in Europa.

Disputare le coppe nella prossima stagione potrebbe essere l’ultima speranza per i rossoneri per convincere lo svedese a restare, anche se Ibrahimovic sembra aver già deciso di cambiare nuovamente aria. Lo scontro avuto alla vigilia della partita contro la Juventus con l’ad del Milan Ivan Gazidis è solo l’ultima di una serie di spie riguardo il malumore dello svedese nei confronti della gestione del club da parte di proprietà e dirigenza.

Il futuro professionale di Zlatan resta però incerto e l’ipotesi dell’addio al calcio non va esclusa alla luce anche della risposta arrivata da Bologna.

Il direttore sportivo degli emiliani, Riccardo Bigon, intervenuto ai microfoni di Radio 1, è stato infatti chiaro infatti alle possibilità di vedere Ibrahimovic in rossoblù: “Comprendo la suggestione, si tratta di un nome importantissimo e di alto livello. È normale che faccia rumore, ma per noi non è una possibilità. Non c’è più alcun contratto reciproco”.

Nonostante la presenza sulla panchina degli emiliani di Sinisa Mihajlovic, amico di Ibrahimovic e suo ex tecnico in seconda ai tempi dell’Inter, la società del presidente Saputo non vuole quindi accogliere lo svedese: “Lo scorso inverno si è sentito con mister Mihajlovic – ha ammesso Bigon – Poi ha fatto le sue scelte e da allora la vicenda non è più stata presa in considerazione”.

Ibrahimovic, che compirà 39 anni a dicembre, sembra quindi vicinissimo a dire addio all’Italia, con ogni probabilità in modo definitivo, dopo la seconda esperienza al Milan. Resteranno quindi tre le maglie vestite dallo svedese in Serie A con quelle di Juventus e Inter.

SPORTAL.IT | 14-06-2020 18:30