Ibrahimovic ha scelto: "Milano è casa mia. Gioco fino a 50 anni"

Dopo tanti messaggi criptici, Zlatan Ibrahimovic ha rotto il silenzio. Il 38 enne attaccante, reduce dall’esperienza in MLS con i LA Galaxy, è alla ricerca di una nuova sfida professionale e tutto fa pensare che sarà in Serie A, nello specifico al Milan.

Attraverso le colonne della Gazzetta dello Sport, l’ex attaccante, tra le altre, di Juventus, Inter e Milan, ha parlato del suo futuro: “Milano non è la mia seconda città, è la mia seconda casa. Ho dei ricordi meravigliosi”. Dichiarazioni che hanno, immediatamente, esaltato il popolo rossonero.

Lo svedese, rivolgendosi a chi ha dubbi sulla sua tenuta fisica, ha risposto in maniera chiara e diretta: “Se c’è un progetto che mi stimola posso giocare ai miei livelli fino a 50 anni“. Insomma, Zlatan Ibrahimovic si sente pronto a fare la differenza ancora a lungo.

L’ex centravanti dei LA Galaxy si è soffermato anche sulla sua esperienza negli Stati Uniti dove ha lasciato un segno indelebile: “Ho appena concluso l’esperienza a Los Angeles. E’ stata fantastica, ora siamo in due a essere eroi dei due mondi: io e Giuseppe Garibaldi“.

Parole al miele anche per Sinisa Mihajlovic, il tecnico del Bologna che sta provando, in ogni modo, a strapparlo al Milan: “Con Sinisa mi sento spesso. E’ un amico, persona eccezionale, un uomo raro”, le parole di Re Zlatan.

Insomma, tutto apparecchiato per la decisione finale di Zlatan Ibrahimovic. Il ritorno in Serie A pare certo (“Il mio cuore non è mai andato via”), così come sembra probabile che, alla fine, sarà il Milan a trovare l’accordo giusto per riportarlo nel Paese che tanto ama.

Il tutto mentre i tifosi del Malmoe, sua ex squadra, hanno dato alle fiamme la sua statua esposta in città. Il motivo? La decisione dello stesso Zlatan Ibrahimovic di diventare co-proprietario dell’Hammarby, storico avversario proprio del Malmoe.

SPORTAL.IT | 29-11-2019 08:41