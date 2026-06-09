Ibrahimovic ignora il Milan, spazio solo ai Mondiali sui social. E i tifosi esplodono: “Non tornare più”

Il senior advisor di RedBird presenza fissa sui social ma neppure un messaggio sulla crisi del Milan. I tifosi non ne possono più e invadono il suo profilo Instagram

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Da Los Angeles, Zlatan Ibrahimovic si mostra più sorridente che mai, come se i problemi del Milan non lo riguardassero. Sui suoi canali social trovano spazio solo sponsor e Mondiali, Mondiali e sponsor. Zero, invece, i riferimenti alla drammatica crisi che sta attraversando uno dei club più blasonati del pianeta. I tifosi non ne possono più dello svedese. Ogni scatto, ogni messaggio del senior advisor di RedBird viene ormai interpretato come una mancanza di rispetto. Ma le critiche non sembrano non scalfirlo.

Ibrahimovic dimentica i problemi del Milan

Ogni giorno un post, corredato da scatti e video. Ibrahimovic è ormai diventato una delle figure più visibili dei social in vista dei Mondiali 2026, di cui sarà anche talent per Fox Sports. Il Milan attraversa uno dei momenti più bui della sua storia recente, mentre una delle poche figure rimaste a rappresentare il club dopo il repulisti voluto da Gerry Cardinale si trova oltreoceano tra spot pubblicitari, attività da testimonial ed eventi mondani. La domanda che molti tifosi si pongono è come possa fornire un contributo concreto alla causa rossonera a migliaia di chilometri di distanza. C’è un’intera società da ristrutturare, dall’amministratore delegato all’allenatore, passando per il direttore sportivo. E il braccio destro del patron, l’uomo che un tempo si definiva “boss”, si trova oggi dall’altra parte del mondo.

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I tifosi del Milan contro Ibrahimovic

Basta leggere i commenti dei tifosi del Milan agli ultimi post di Ibrahimovic per capire che aria tira nel capoluogo lombardo. Il profilo Instagram dell’ex centravanti è ormai costantemente preso d’assalto dai sostenitori rossoneri, alcuni dei quali arrivano persino a definirlo “interista”. “Resta lì dove sei, mai più né a Casa Milan né a Milanello”, scrive Max. “Da dirigente sei solo una barzelletta”, sentenzia Joseph. Enry aggiunge: “Lascia perdere il Milan, fatti da parte”. E in molti pubblicano gli scatti di Paolo Maldini, la bandiera rossonera che fu silurata da Cardinale nonostante lo scudetto conquistato nel 2021/22 nel ruolo di direttore dell’area tecnica.

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan

Con ogni probabilità, la scelta dell’allenatore potrebbe precedere quella del direttore dell’area tecnica o, comunque, della figura incaricata di costruire il nuovo Milan. Se Rangnick non ha ancora sciolto le riserve, sembra ormai che il club di via Aldo Rossi abbia deciso di puntare tutto su Glasner, tecnico che ha portato il Crystal Palace a vincere FA Cup, Community Shield e Conference League. In questo momento l’austriaco, che la settimana scorsa ha avuto un incontro di sei ore in Germania con Cardinale e Ibrahimovic, è l’unico serio candidato alla panchina rossonera. C’è un problema, però: i due volti di RedBird si trovano ora negli Stati Uniti, mentre Casa Milan, di fatto, si è svuotata. Chi porta avanti la trattativa?