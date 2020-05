Ibrahimovic, il sogno non è impossibile: la strategia del Bologna

L'eventuale trasferimento di Zlatan Ibrahimovic dal Milan al Bologna poggia su un unico, grande pilastro: l'ottimo rapporto tra il fuoriclasse svedese e il tecnico rossoblù Sinisa Mihajlovic. Per ora non ci sono altri appigli che permettano alla trattativa di stare in piedi. Ma nel frattempo la società emiliana sembra aver elaborato una strategia per abbracciare l'ambito giocatore.

A parlarne è il 'Corriere dello Sport', che spiega come tutto dipenda dalla volontà di Ibrahimovic. O comunque di un suo "sì" a un trasferimento sotto le Due Torri, a partire dal quale la dirigenza del Bologna inizierebbe a muoversi in maniera convinta per portare al termine l'operazione. Con il ricorso a tutte le forze dirigenziali di cui dispone.

Secondo il quotidiano romano, infatti, l'approvazione di Ibra al trasferimento farebbe scattare contemporaneamente il direttore sportivo Bigon, il coordinatore dell'area tecnica Sabatini e l'amministratore delegato Fenucci: tutti, a quel punto, riunirebbero le rispettive forze per convincere l'uomo decisivo per chiudere l'operazione.

Si tratta ovviamente di Mino Raiola, potentissimo procuratore (tra gli altri) del centravanti svedese. Che però, nelle intenzioni della dirigenza del Bologna, sarà coinvolto solo ed esclusivamente nel momento in cui il sì di Ibrahimovic diventasse ormai sicuro e senza il rischio di possibili sorprese.

La tavola rotonda tra Raiola e la dirigenza felsinea riguarderebbe a quel punto l'altro grande nodo dell'intera trattativa: gli aspetti economici. Ibrahimovic infatti percepisce uno stipendio ancora molto alto nonostante i 38 anni abbondanti.

Lo stesso concetto ribadito in una recente intervista da Marco Di Vaio, storico centravanti e capitano del Bologna e che oggi per i rossoblù lavora come capo degli osservatori.

"Non l'ho visto molto in forma ultimamente e poi c'è anche l'aspetto economico da considerare…", ha tagliato corto l'ex attaccante originario di Roma.

