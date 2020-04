Ibrahimovic in gol con l'Hammarby

Zlatan Ibrahimovic va in gol anche in quarantena. L'attaccante del Milan ha giocato un'amichevole a porte chiuse alla Tele2 Arena di Stoccolma con il suo Hammarby, club svedese di cui è azionista, ed è andato a segno dopo pochi minuti di gioco.

La punta rossonera, che sta aspettando la fine della quarantena in Italia per tornare ad allenarsi, ha mostrato una buona forma: per l'evento è stato seguito da una Zlatan-cam, ed ha vestito una maglietta speciale con scritto "Oggi sono forte". La prima mini-partita contro il Frej si è conclusa 2-0 per l'Hammarby, la seconda 1-1.

SPORTAL.IT | 24-04-2020 13:25