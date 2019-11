Ibrahimovic in Italia, l'Atalanta si tira fuori

Zlatan Ibrahimovic, dopo il suo addio alla MLS che ha fatto discutere il mondo, è pronto a ripartire dall'Europa e ci sono tante piazze di serie A che potrebbero rappresentare la prossima avventura dello svedese.

Si è parlato di Milan, Bologna, Fiorentina, Napoli e non solo. Tra le prime a tirarsi fuori c'è però l'Atalanta, tramite le parole del suo presidente Antonio Percassi che ha parlato a margine dell'inaugurazione dell'Accademia Mino Favini.

"Ibrahimovic è un grandissimo giocatore, ma non possiamo permettercelo. Noi siamo dei poveretti", sono state le parole del numero 1 della Dea, raccolte dall'Ansa.

"Non abbiamo le entrate dei grandi club, pur con risultati miracolosi restiamo una realtà provinciale coi piedi per terra. A certe cifre non possiamo competere. Abbiamo i piani e le idee chiare su stadio e Zingonia da completare: servono ancora alcuni milioni, per il Centro Bortolotti ne abbiamo già spesi quattro", ha aggiunto il patron degli orobici.

