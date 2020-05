Ibrahimovic, la stoccata al bomber allontana una pretendente

"Ibrahimovic? Non l'ho visto molto in forma ultimamente e poi c'è anche l'aspetto economico da considerare". La stoccata allo svedese è arrivata da Bologna, una delle presunte pretendenti a Ibrahimovic, e più precisamente dal capo degli osservatori del club felsineo, Marco Di Vaio. Nonostante l'amicizia col tecnico Sinisa Mihajlovic, Ibra non sembra essere quindi tra gli obiettivi di mercato del club felsineo.

Il futuro dell'attaccante svedese non è ancora chiaro: a fine stagione il suo rapporto con il Milan si interromperà, a meno che non arrivi una qualificazione alla Champions League che, al netto della ripresa del campionato, è comunque molto difficile. Il ventaglio di opzioni però è ancora ampio.

In Italia, a parte il Napoli che ci aveva provato già a dicembre e il Bologna con voci che si sono alternate nel corso dei mesi, nessuno sembra interessato alle prestazioni di Ibrahimovic, nonostante l'impatto più che discreto sulla stagione rossonera.

All'estero c'è chi lo accoglierebbe, invece, a braccia aperte: l'Hammarby, club di cui possiede una quota societaria e con il quale ha avuto modo di mantenersi in forma durante il lockdown in Svezia, accoglierebbe più che volentieri l'idea di un ritorno definitivo in patria da parte di Ibra. Anche in Premier League non mancano gli estimatori, come le londinesi Chelsea e Arsenal, che potrebbero approfittare della condizione di parametro zero del campione.

Non manca però un estimatore davvero particolare: la Bundesliga. In occasione della ripresa ufficiale della stagione tedesca, Ibrahimovic ha fatto i complimenti attraverso i social ai vertici della massima divisione: "Grazie Bundesliga. Loro dicono, loro fanno" sono state le sue parole in riferimento al ritorno del calcio in Germania, in netto anticipo rispetto agli altri paesi europei.

L’apprezzamento non è passato inosservato ai piani alti della Bundesliga: i curatori del profilo ufficiale Instagram del torneo non hanno solo ripostato il messaggio, ma l’hanno anche arricchito con un ringraziamento e una frase inequivocabile: "Grazie a te. Ci vediamo presto!".

Il tutto condito con l'emoticon dell'occhiolino. Al momento non ci sono notizie di contatti ufficiali tra Ibrahimovic e squadre tedesche, ma l’apprezzamento con la lega teutonica è reciproco.

SPORTAL.IT | 19-05-2020 18:59