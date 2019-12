Ibrahimovic 'libera' Piatek: la Fiorentina ci pensa

Il ritorno in Serie A e in rossonero di Zlatan Ibrahimovic potrebbe aprire diversi scenari di mercato, in particolare quelli riguardanti l'attacco del Milan.

L'arrivo dello svedese in Italia potrebbe convincere Piatek a cambiare squadra e, secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante polacco ex Genoa si sentirebbe fuori dal progetto di Pioli, ma non vorrebbe essere ceduto all'estero.

La Fiorentina di Iachini starebbe cercando un attaccante e il profilo dell'attuale centravanti del Milan piace molto alla società toscana.

SPORTAL.IT | 27-12-2019 11:21