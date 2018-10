Ibrahimovic-Milan, perché oggi è impossibile?

Non era una boutade la suggestione del ritorno del Gigante. Ibrahimovic di nuovo rossonero, per un cerchio che tornava a chiudersi e per aiutare il Milan a tornare grande. L’ha parzialmente ammesso Leonardo, dopo che Gattuso non l’aveva smentito, limitandosi però a invitare tutti a chiedere ai dirigenti. Leonardo, dunque, ha affrontato di petto l’argomento e ha ammesso: “Ibrahimovic è legato al Milan e a Milano, è un dato di fatto. Oggi non c’è nessuna possibilità a cui abbiamo pensato, anche perché non è neanche il momento per pensare. Non posso negare che è stato un pensierino all’inizio, quando siamo arrivati. Più di un pensierino, forse, perché penso che sia un giocatore con delle caratteristiche molto particolari. È un guerriero, è uno che trascina veramente le persone dentro e fuori dal campo. Quindi, è straordinario. Io sono molto legato a lui ma, sinceramente, oggi non esiste una possibilità”.

Perché a luglio sì e a gennaio no, dunque? Ibra in questi mesi in Mls sta dimostrando di essere ancora un campione che fa la differenza, i suoi gol stanno arricchendo la galleria di gemme dello svedese. L’infortunio al crociato è un ricordo lontano ed anche se la carta d’identità dice 37 anni è chiaro che non si tratterebbe di un investimento a lungo termine: sei mesi durante la pausa del campionato americano, un’operazione alla Beckham con un ritorno anche sul piano dell’immagine di un Milan che deve rifarsi il look agli occhi del mondo. Ibra ha giocato nel Milan solo per due stagioni, dal 2010 al 2012, segnando 56 gol in 85 partite, vincendo un campionato e una Supercoppa Italiana ma è rimasto eternamente nel cuore dei tifosi. Un sentimento ricambiato sempre da Zlatan. A chi avanza dubbi sulla convivenza con Higuain sarebbe poi facile rispondere che dal punto di vista strettamente tecnico i due si completano, possono entrambi giocare di sponda all’altro, girando alle spalle del compagno come fungendo da terminale centrale, senza contare che Ibra potrebbe anche essere utilizzato centellinandone le presenze per le partite più importanti. Impossibile perché, allora?

