Ibrahimovic, Milan irritato: pronta l'alternativa di mercato

Zlatan Ibrahimovic prende tempo e mette in difficoltà il Milan. Nonostante il Diavolo abbia rilanciato l’offerta economica per l’ingaggio della punta svedese, che vuole un accordo di 18 mesi, l’attaccante di Malmoe temporeggia, in attesa di una possibile proposta del Napoli, che dopo aver risolto la situazione tecnica con l’arrivo di Gattuso piomberà sul mercato alla ricerca di rinforzi. E Ringhio, ex compagno di squadra di Zlatan, rappresenta un’insidia evidente per la società rossonera, spazientita per quanto sta accadendo.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Maldini e Boban hanno già pronta l’alternativa: Mario Mandzukic. L’attaccante croato è attualmente ai margini della rosa della Juventus, fuori dai piani di Maurizio Sarri. Il contatto con i bianconeri c’è già stato, e la trattativa potrebbe partire a breve.

La priorità resta Ibrahimovic, ma il tira e molla dello svedese e Mino Raiola comincia a stancare e in via Aldo Rossi non possono permettersi di sbagliare anche il mercato invernale dopo il flop estivo.

Il centravanti croato, che ha rifiutato le offerte dalla Cina e dal Qatar, è segnalato in buone condizioni a Torino nonostante non giochi dalla scorsa stagione: arriverebbe al Milan per giocare titolare, e secondo indiscrezioni sarebbe intrigato da un trasferimento a Milano.

Mandzukic ha uno stipendio da circa 6 milioni di euro: il giocatore, 33 anni, è pronto a tagliarsi in parte il compenso, ma chiede un ingaggio biennale da 4 milioni di euro a stagione.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 10:30